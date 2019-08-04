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До назви Instagram додадуть ще одне слово

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Назви зміняться у самих додатках і в магазинах Apple та Google Play - фото 1
Назви зміняться у самих додатках і в магазинах Apple та Google Play / TechSpot

В улюблені соцмережі Instagram і WhatsApp тепер додадуть приставку from Facebook. Навіщо це хочуть зробити, читай нижче.

Таким чином Facebook хоче вказати приналежність додатків до компанії і підвищити репутацію соціальних мереж.

І ще: У Instagram з'явилася сторінка Тараса Шевченка

Відзначається, що назви зміняться у самих додатках і в магазинах Apple та Google Play. На екрані ж телефонів додатки будуть залишатися без позначки from Facebook. На тлі частих інцидентів щодо витоку персональних даних у Facebook хочуть, щоб користувачам було відразу зрозуміло, кому належать ці сервіси.

Нагадаємо, наприкінці липня масштабний збій стався в роботі Instagram і Facebook. Згодом такий самий масштабний збій стався в роботі Instagram і Facebook вже 3 липня. Користувачі по всьому світу скаржилися на проблеми в роботі сервісів.

Попри це, зараз Facebook різними способами намагається відмити свою репутацію. На недавній конференції соцмережі Марк Цукерберг заявив, що його компанія приділяє багато уваги безпеці і захисту персональних даних користувачів.

Читайте також: Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж

Джерело: theinformation
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