Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж

Чарівна білявка з Амстердама показує, як виглядають реалії життя поза Instagram. Красуня порівнює ідеальні світлини зі справжніми знімками, і це варто побачити кожному!

Знайомтесь, Ріанн Мейер (Rianne Meijer) – блогерка, яка мешкає в Амстердамі та обожнює тролити ідеальні фото у соцмережах. На своєму профілі в Instagram дівчина ділиться не лише красивими знімками, а й світлинами залаштунків. Всього кілька секунд та фільтри – ось різниця між фотографіями, яка показує, що не існує бездоганних людей. Тому не дивно, що за Ріанн стежать більш як 370 тисяч користувачів.

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Джерело фото: instagram.com/rianne.meijer

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