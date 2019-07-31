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Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж

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Блогерка висміює ідеальні фото - фото 1
Блогерка висміює ідеальні фото / instagram.com/rianne.meijer

Чарівна білявка з Амстердама показує, як виглядають реалії життя поза Instagram. Красуня порівнює ідеальні світлини зі справжніми знімками, і це варто побачити кожному!

Знайомтесь, Ріанн Мейер (Rianne Meijer) – блогерка, яка мешкає в Амстердамі та обожнює тролити ідеальні фото у соцмережах. На своєму профілі в Instagram дівчина ділиться не лише красивими знімками, а й світлинами залаштунків. Всього кілька секунд та фільтри – ось різниця між фотографіями, яка показує, що не існує бездоганних людей. Тому не дивно, що за Ріанн стежать більш як 370 тисяч користувачів.

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Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344735

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344736

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344737

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Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344742

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344743

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344744

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344745

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344746

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344747

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344748

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344749

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344750

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344751

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344752

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344753

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344754

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344755

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344756

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344757

Instagram та реальність: блогерка висміює ідеальні фото соцмереж - фото 344758

Джерело фото: instagram.com/rianne.meijer

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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