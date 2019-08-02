У Instagram з'явилася сторінка Тараса Шевченка

У Instagram з'явилася сторінка Тараса Григоровича Шевченка. У ролі легендарного поета, письменника і громадського діяча України виступає чоловік, який неймовірно схожий на Кобзаря.

На момент написання статті на сторінці Шевченка в Instagram з'явилися 17 публікацій. У них письменник позує з Конституцією України, біля графіті з своїм портретом і з купюрою у сто гривень. Також чоловік показує життя Кобзаря в сучасному Києві.

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Багато дописів з гумором. Так, в одному з них автор говорить – "Ти диви! Поховали, де просив!", В іншому – "Я був інстаблогером ще задовго до того, як Facebook всіх вас зробив кріпаками". Також в постах "Кобзар" коментує актуальні українські проблеми.

Творця акаунта тримаються в секреті. Чоловік, який зображає Тараса Шевченка, від його імені сказав, що Кобзар воскрес, тому що зараз потрібен Батьківщині більше, ніж на небесах.

Зараз на сторінку Тараса Шевченка уже підписалися майже 7 тисяч користувачів.

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