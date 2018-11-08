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До Києва прийшли перші морози

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Найкоротші безморозні періоди в Києві були зафіксовані в 1902 і 1944 роках - фото 1
Найкоротші безморозні періоди в Києві були зафіксовані в 1902 і 1944 роках / Social Wallpapering

У столиці України, Києві, 8 листопада вперше цієї осені температура повітря опустилася до -1,5 градуса.

Синоптики зафіксували в Києві перші у цьому сезоні морози. Про це в четвер, 8 листопада, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Зазначається, що 8 листопада в столиці вперше цієї осені температура повітря опустилася до -1,5 градуса. "Це означає, що закінчився безморозний період, який тривав з 31 березня – всього 222 дні. За кліматичною нормою це трапляється 18 жовтня, і середня тривалість такого періоду становить у столиці 188 днів", – йдеться в повідомленні.

В обсерваторії розповіли, що найкоротші безморозні періоди в Києві були зафіксовані в 1902 і 1944 роках – по 144 дні, а найдовші – 223 дні – у 2008 і 2013 роках. Цей показник лише на один день довший за поточний.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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