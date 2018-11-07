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Київ у тумані: неймовірне відео з висоти пташиного польоту

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Туман в Києві - фото 1
Туман в Києві

У мережі з'явилось ефектне відео Києва, оповитого туманом. Зацініть!

На Facebook-сторінці Dronarium з'явився новий ролик зі столиці України, знятий на дрон. За останні кілька днів Київ часто опинявся у полоні туманів, тож це вирішили зафіксувати на камеру. На відео можна побачити скульптуру Батьківщини-матері та Софіївську площу.

І ще: Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

"Сьогодні вранці Київ огорнуло неймовірно красивим туманом! Просто насолодіться краєвидами української столиці!" – йдеться в описі.

Читайте також: Жовтень у Києві ознаменувався температурним рекордом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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