Київ у тумані: неймовірне відео з висоти пташиного польоту

У мережі з'явилось ефектне відео Києва, оповитого туманом. Зацініть!

На Facebook-сторінці Dronarium з'явився новий ролик зі столиці України, знятий на дрон. За останні кілька днів Київ часто опинявся у полоні туманів, тож це вирішили зафіксувати на камеру. На відео можна побачити скульптуру Батьківщини-матері та Софіївську площу.

І ще: Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

"Сьогодні вранці Київ огорнуло неймовірно красивим туманом! Просто насолодіться краєвидами української столиці!" – йдеться в описі.

Читайте також: Жовтень у Києві ознаменувався температурним рекордом