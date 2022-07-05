До дня народження Кузьми у Львові відбудеться концерт "Шампанські очі 2.0"

17 серпня о 19:00 у !FestRepublik до дня народження Андрія Кузьменка відбудеться концерт "Шампанські очі 2.0". Батьки Кузьми запрошують на захід усіх поціновувачів його творчості, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Цей проєкт уже став культовим і цьогоріч легендарні хіти Скрябіна традиційно звучатимуть найкращими голосами Львова.

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Захід проводиться під егідою Львівської обласної військової адміністрації. Частина вторгованих коштів перекажуть на потреби ЗСУ. Квитки за ЦИМ посиланням.

"Атмосфера, насичена енергетикою музиканта, пісні та хіти якого знають різні покоління, а творчий шлях був яскравим і по-справжньому унікальним! Словом – гарантовано затишний івент для сім'ї, друзів та закоханих. Вечір, на який не соромно прийти з дітьми та батьками. Тож не баріться, бо квитків на всіх не вистачить", – запрошують організатори.

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