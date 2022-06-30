Три українські проєкти отримали відзнаки на фестивалі Cannes Lions

Призи на фестивалі "Каннські леви" отримали три українські проєкти: Чорнобиль, Хортиця та Батьківщина-Мати. Читайте далі та дізнайтеся, про що ці творчі роботи!

Під час міжнародного фестивалю творчості "Каннські леви", що відбувається щорічно у Франції, в категорії дизайну три українські проєкти отримали відзнаки.

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Друге місце у номінації "Створення нового бренду" – логотип Чорнобиля від BANDA.

Третє місце у номінації "Створення нового бренду" – брендинг Хортиці від агенції Bickerstaff.734.

Третє місце у номінації "Просторові та скульптурні експозиції" – візуалізація київської Батьківщини-Мати з ЛГБТ-прапором від Saatchi & Saatchi Ukraine.

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