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Дмитро Комаров зізнався, що подарувала йому дружина на день народження

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Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко - фото 1
Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко / instagram

Нещодавно мережу здивувала новина про те, що 36-річний український телеведучий Дмитро Комаров одружився з власницею титулу "Міс Україна 2016", 22-річній Олександрі Кучеренко. Після весілля пара перестала приховувати свої стосунки.

А 17 червня Дмитро Комаров відсвяткував 36-й день народження. На своїй сторінці в Instagram телеведучий показав, як його привітала новоспечена дружина Олександра Кучеренко. Дівчина подарувала обранцеві мініатюрну копію його автомобіля для подорожей. Дмитро був у захваті від сюрпризу коханої.

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"Моя дружина подарувала мені мою улюблену машинку – Land Rover Defender, тільки в мініатюрі. Вона настільки майстерно зроблена – до найдрібніших деталей: всі лопати, каністри, ось все, як в моїй експедиційній машині. Це просто супер!"– ділиться враженнями мандрівник.

Дмитро Комаров зізнався, що подарувала йому дружина на день народження - фото 335571
Дмитро Комаров зізнався, що подарувала йому дружина на день народження - фото 335570
Дмитро Комаров зізнався, що подарувала йому дружина на день народження - фото 335572

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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