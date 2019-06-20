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Дмитро Комаров зізнався, що подарувала йому дружина на день народження
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Нещодавно мережу здивувала новина про те, що 36-річний український телеведучий Дмитро Комаров одружився з власницею титулу "Міс Україна 2016", 22-річній Олександрі Кучеренко. Після весілля пара перестала приховувати свої стосунки.
А 17 червня Дмитро Комаров відсвяткував 36-й день народження. На своїй сторінці в Instagram телеведучий показав, як його привітала новоспечена дружина Олександра Кучеренко. Дівчина подарувала обранцеві мініатюрну копію його автомобіля для подорожей. Дмитро був у захваті від сюрпризу коханої.
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"Моя дружина подарувала мені мою улюблену машинку – Land Rover Defender, тільки в мініатюрі. Вона настільки майстерно зроблена – до найдрібніших деталей: всі лопати, каністри, ось все, як в моїй експедиційній машині. Це просто супер!"– ділиться враженнями мандрівник.
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