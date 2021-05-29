Жінка III тисячоліття: солістка Go_A отримала незвичну нагороду

Солістка групи Go_А Катерина Павленко отримала нагороду всеукраїнської премії Жінка III тисячоліття. Співачка доволі неоднозначно відреагувала на таке рішення.

Катерина Павленко показала фото з премією на своїй сторінці в інстаграм.

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"Катерина недавно потрясла всю Україну. І це було настільки зроблено по-українськи. Вона виконала важливу і початкову місію в наших серцях – змусила об'єднатися. У самій пісні були переплетені мотиви сучасних танцювальних бітів, чарівного етнічного вокалу і потужного гітарного драйву", – зазначив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

Стефанчук додав, що подякував Павленко за гідне представлення України, за патріотизм і популяризацію української культури у світі, за утвердження національної ідентичності.

"Здається, що одне з найбільших наших досягнень – ми почали виробляти моду на українську мову і сучасну українську культуру в усьому світі. Це, мабуть, те, що відрізняє справжнього українця за духом і крові", – зазначив перший віцеспікер.

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