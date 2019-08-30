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Дмитро Дубілет – новий міністр Кабінету Міністрів: що він буде робити в уряді
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Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет залишив компанію, щоб обійняти пост міністра в новому Кабінеті Міністрів України. За словами Дубілета, це стало найважчим рішенням в його житті. Дізнайтеся, які ж обов'язки та повноваження він тепер матиме.
Дмитро Дубілет у своє 34 роки має чималий послужний список: він здобув закордонну освіту, працював IT-директором "Приватбанку", займався розвитком порталу iGov та співзаснував мобільний банк monobank. Відзначимо, що він є сином Олександра Дубілета, екс-керівника правління "Приватбанку".
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Дмитро Дубілет почав співпрацювати з новою владою у липні 2019, ставши радником тимчасово виконуючого обов'язки глави Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова по діджиталізації. Тоді він заявив, що Україна не може нормально розвиватися через корупцію, а технології – найкращий спосіб боротьби з нею.
Під час першого засідання Верховної Ради 9 скликання новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подав кандидатуру Дубілета на пост міністра Кабміну. Депутати підтримали це кадрове призначення. Відтак, Дубілет покине monobank задля роботи в уряді.
"Я прийняв одне з найскладніших рішень у своєму житті. Мене запросили на посаду Міністра Кабінету Міністрів, і я погодився. Сім'я в шоці. Друзі в шоці. Бізнес-партнери в шоці. Кіт в шоці. Та й я сам, якщо чесно, в шоці. Ще недавно я будував великі плани по розвитку monobank і Smartass, а також запуску Koto в Британії ... Ще місяць тому я збирався переїхати жити в Лондон і будувати там зі своїми партнерами єдинорога. Але раптом всі ці плани якось відступили на другий план", – поділився Дубілет.
Вибачте за пафос, але я вірю, що в України з'явився історичний шанс на прорив, якого ми всі так зачекалися. І це дуже круте відчуття: усвідомлювати, що я можу стати частиною цього прориву. Я обіцяю, що в складі нової команди під керівництвом Олексія Гончарука зроблю все можливе, щоб Україна зробила якісний ривок. А ще я обіцяю не красти, – запевнив новий міністр.
Дмитро Дубілет зазначив, що успіх monobank дозволить йому не думати найближчі роки про матеріальний аспект. Крім того, він переконаний, що велика частина нового Кабміну теж не буде красти.
Повноваження міністра Кабміну Дмитра Дубілета
Міністр Кабінету Міністрів не очолює міністерство, а натомість організовує роботу органу: контролює виконання міністерствами актів Кабміну й доручень прем'єр-міністра, а також забезпечує взаємодію уряду з іншими гілками влади.
Основними завданнями Міністра є:
- забезпечення організації діяльності щодо ефективного здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень, визначених Конституцією та законами України;
- розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій з питань забезпечення формування та реалізації державної політики, у тому числі з питань функціонування центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;
- взаємодія з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами;
- формування державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.
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