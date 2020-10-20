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Для здоров'я серця: 5 причин регулярно їсти рибу
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Риба має репутацію здорового джерела білка, якщо порівнювати її з червоним м'ясом. Це відбувається завдяки жирним кислотам омега-3, що містяться в риб'ячому жирі. Але на цьому переваги риби не закінчуються. Розповідаємо, чому потрібно регулярно їсти рибу.
Чому потрібно додати до свого звичного раціону рибу читайте далі.
Це цікаво: Як жирні продукти не можна ігнорувати в раціоні
1. Забезпечує необхідними поживними речовинами. Риба – одне з найкращих харчових джерел вітаміну D, поживної речовини, необхідної для засвоєння кальцію і здоров'я імунної системи. Вона також багата йодом – мінералом, який необхідний вашому організму для вироблення гормонів, контролюючих метаболізм. Зокрема, жирна риба також містить велику кількість омега-3.
2. Здорове джерело білка. Риба – відмінне джерело білка. Але на відміну від свинини, яловичини й інших видів м'яса тварин, риба не містить великої кількості насичених жирів.
Риба вважається здоровим джерелом білка, якщо порівнювати її з яловичиною та свининою
3. Знижує ризик і симптоми депресії. Риба також корисна для вашого психічного здоров'я. Кілька досліджень показали, що омега-3 можуть поліпшити симптоми депресії. Крім того, регулярне вживання риби у першу чергу допомагає знизити ризик розвитку депресії.
4. Захищає від аутоімунних захворювань. Вживання в їжу риби, особливо жирної, може допомогти знизити ризик аутоімунних захворювань. Експерти вважають, що цей захисний ефект пов'язаний з омега-3 і вітаміном D, що містяться у рибі і риб'ячому жирі.
5. Сприяє кращому здоров'ю серця. Омега-3 у рибі допомагають захистити серце від запалень. Ці корисні жири відмінно підходять для зниження високого рівня холестерину та високого артеріального тиску. Разом ці переваги сприяють поліпшенню здоров'я серця.
Риба не лише дуже смачна, а й надзвичайно корисна, тож вона обов'язково має бути у вашому раціоні.
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