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Цим продуктам не місце у раціоні людей, що страждають від акне
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Акне може виникнути в будь-якому віці. Експерти кажуть, що навколишнє середовище і генетика є визначальними факторами, які провокують появу прищів, але дієта також відіграє важливу роль у долі нашої шкіри.
Дерматологи розповіли, яких продуктів слід уникати, щоб шкіра залишалася чистою.
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Знежирене молоко
За словами дослідників, знежирене молоко може посилити проблему вугрової висипки. Звичайне молоко містить гормони, що стимулюють ріст великої рогатої худоби, які розчиняються в жирах. Оскільки в знежиреному молоці немає жиру, ці гормони не розчиняються, вони-то і можуть спровокувати прищі. Тому час припинити замовляти лате і перейти на мигдальне або вівсяне молоко.
Макарони з пшеничного борошна
Експерти La Roche-Posay кажуть, що білий хліб, макаронні вироби, білий рис, випічка на основі пшеничного борошна провокують викид інсуліну в кров. Значить, ці продукти швидко підвищують рівень глюкози, що, як показують дослідження, викликає ушкодження шкіри і посилює акне й інші шкірні захворювання.
Солодка кава
Перш ніж дорогою в офіс замовити апельсиновий фрапучино, мокко або гарбузову каву лате, подумайте про те, що збираєтеся випити цукрову бомбу. Кофеїн, цукор і рафіновані вуглеводи викликають сплеск кортизолу в організмі. Кортизол це гормон стресу, організм виділяє його, коли він у стані неспокою.
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