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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

10 тисяч кроків: чи справді корисно стільки ходити щодня

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Чи справді важливо проходити 10 тисяч кроків щодня - фото 1
Чи справді важливо проходити 10 тисяч кроків щодня

Існує популярна думка про те, що кожного дня потрібно проходити щонайменше 10 тисяч кроків, щоб бути здоровим та жити довше. Розповідаємо, чи справді варто витрачати час на далекі прогулянки і як вони впливають на організм.

Відзначимо, що вперше теорія з кількістю кроків з'явилась ще у 70-х роках минулого століття. Один з японських учених помітив, що через не надто активний спосіб життя почав набирати зайві кілограми, тому почав шукати рішення. Відтак, він виявив, що піші прогулянки з 10 000 кроків кожного дня допомагають позбутись близько 500 калорій.

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Варто додати, що такі цифри важко назвати ідеалом, адже для кожної людини повинна бути власна комфортна цифра. Тому радять поступово збільшувати кількість кроків до 10 тисяч та обирати, яка довжина маршрутів є найзручнішою та найкращою по відчуттях.

Чи справді важливо проходити 10 тисяч кроків щодня - фото 313138
Чи справді важливо проходити 10 тисяч кроків щодня

Науковці вважають, що регулярна піша хода допомагає знизити ризики передчасної смерті майже на 20-30%! Хоча лише ходьба не принесе відчутного покращення здоров'я, зате допомагає тримати м'язи у тонусі, а також позитивно впливає на нервову систему.

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Джерело: newsyou.info
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