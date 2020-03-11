Для відвідання цих країн потрібна довідка від лікаря

У деяких країнах потрібно буде пред'явити довідку для перетину кордону

По всьому світу держави вживають заходів у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Деякі країни вирішили вимагати медичні довідки, що підтверджують відсутність у людини інфекції. Розповідаємо, для відвідування яких країн потрібно підготувати довідку заздалегідь.

Так, у Таїланді пред'являти довідку доведеться всім авіапасажирам, які перебувають з Китаю, Південної Кореї, Макао, Гонконгу, Італії й Ірану. При цьому показувати медичний документ необхідно і при посадці у літак, і після прильоту. Грузія пішла ще далі і тепер вимагає довідку про відсутність коронавірусу у всіх іноземців, котрі перетинають кордон, які впродовж останніх 14 днів перебували у країнах епідемічного ризику.

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Довідка про стан здоров'я знадобиться і тим, хто прямує до Індії і до цього відвідував Італію або Південну Корею. У ній повинна стояти відмітка про відсутність вірусної інфекції. Такий же документ необхідний тим, хто прямує до Індонезії з Ірану, Італії та Південної Кореї.

Дійсну довідку про відсутність коронавірусу потребуватимуть і в Бангладеші, якщо пасажир прилетів з Китаю, Ірану, Італії або Південної Кореї, або перебував там в останні кілька тижнів. Аналогічні заходи також діють у Саудівській Аравії і на Мальдівах.

У деяких країнах можуть вимагати довідку про відсутність інфекції

Нагадаємо, що в Україні ввели карантин на три тижні. Народна депутатка від Європейської солідарності Вікторі Сюмар повідомила, що уряд вводить карантин, аби запобігти поширенню коронавірусу. Читайте, які саме обмеження запровадять на усій території України.

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