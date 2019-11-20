Для українських військових англійська мова стане обов'язковою

У Міноборони зроблять знання англійської мови обов'язковим для всіх українських військовослужбовців. Як це працюватиме і кого першим зобов'яжуть володіти англійською на високому рівні – читайте далі.

Заступник міністра оборони Аліна Фролова розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода про зміни, які планують ввести для українських військових вже незабаром. Вона звернула особливу увагу на рівень англійської мови, який зараз є дуже низьким в українській армії.

І ще: В Україні хочуть спростити реєстрацію таксі

"Це не тільки про вступ в НАТО і про інтеграцію, а й про можливість читати англійською мовою статті, наукові дослідження і переймати досвід інших країн", – відзначила Фролова.

За її словами, у Міноборони вбачають у цьому серйозну проблему, тому вже визначили спеціальний напрям з трьома компонентами, який дозволить покращити ситуацію зі знанням англійської.

Військових зобов'яжуть знати англійську / Волинське Агентство Розслідувань

"Перший – ввести англійську мову в систему військової освіти. Це дієво, але вимагає часу, щоб поступово всі збройні сили в тих чи інших формах проходили навчання. Другий – це спосіб терміново залагодити найбільш проблемні питання: ми зробимо перелік посад, для яких знання англійської мови буде обов'язковим. Ми дамо час – через рік або два, але обов'язково на цій посаді вивчити англійську мову. Нам вкрай необхідно, щоб люди на ключових з точки зору інтеграції з НАТО позиціях, добре володіли англійською мовою. І третій – ідея створення модульних або пілотних бригад, в яких повністю застосовані всі принципи і стандарти НАТО. В цих бригадах всі військовослужбовці також будуть проходити навчання англійській мові. Тому у нас є фіксація цієї проблеми і довгостроковий план і негайні засоби її подолання", – поділилась планами заступник міністра.

Читайте також: В Україні збільшиться єдиний соціальний внесок: скільки і як розраховується