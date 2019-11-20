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В Україні хочуть спростити реєстрацію таксі

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Таксі - фото 1
Таксі / itc

В Україні хочуть спростити реєстрацію таксі та замінити ліцензії повідомленнями. Серед інших нововведень – обов'язкове страхування пасажирів і "контрольні закупівлі".

Така ініціатива міститься в зареєстрованому в Раді законопроєкті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення".

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Контроль над діяльністю таксі можуть доручити Укртрансбезпеці. Співробітники служби будуть вести реєстр перевізників і здійснювати "контрольні закупівлі". Також ініціатива передбачає обов'язкове страхування пасажирів, введення відповідальності інформаційно-диспетчерських служб, а також пряму вимогу до водіїв з підтвердження їх психіатричного здоров'я і причетності до злочинів проти життя і здоров'я.

Законопроєкт планують доопрацювати протягом тижня.

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Джерело: mtu.gov.ua
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