Для струнких і здорових: названо головне правило їжі

Люди вважають, що знають вже стільки всього про правильне харчування, що їх навряд здивуєш. Однак є одна найважливіша звичка, яка повинна бути буд час кожної трапези і яка допомагає тримати у формі тіло та здоров'я.

У сучасному ритмі життя доволі складно виділити вдосталь часу для їжі, тому люди часто їдять або "на ходу", або дуже швидко. Таким чином кількість спожитих калорій збільшується і виникають ризики ожиріння та харчових розладів.

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Тому медики радять їсти повільно та намагатись не відволікатись ні на що у процесі трапези. Це дозволяє швидше втамувати голод, спожити менше калорій та втримати здорову вагу. Чому? Все просто, адже мозку потрібен час для отримання сигналу про насичення від травної системи. У середньому це займає близько 20 хвилин.

Одним із лайфхаків, як навчити себе повільно та ретельно їсти, є рахунок до 10 перед кожним наступним шматочком їжі. Також радять зменшити розміри тарілок та не поєднувати трапезу з переглядом серіалів чи фільмів.

Як правильно їсти

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