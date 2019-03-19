Науковці розповіли, в якому віці жінки починають бути подібними на своїх матусь

Учені провели вельми цікаве дослідження, щоб з'ясувати, в якому віці представниці прекрасної половини людства починають перетворюватися на власних матерів. Чоловіки, результати вас вразять!

Існує поширене переконання в тому, що кожна жінка з часом починає нагадувати власну маму. І ось тепер британські експерти з'ясували, що цей процес починається у жінок приблизно у 33 роки.

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Зокрема, саме з цього віку вони починають набувати звичок, притаманних своїм матерям. Це відбувається у перші кілька років після того, як у жінки народжуються власні діти. Власне, у Великобританії, де проводилося дослідження, сьогодні середньостатистичний вік новоспечених матусь становить 30,05 років. У батьків цей вік виріс до 33,5 років.

Понад половина жінок, які взяли участь в опитуванні, визнали, що після 30 вони почали поводитися дуже схоже на власних матерів. Більшість з цих жінок у підліткові роки і в молодості відчували значно вищий рівень бунтарства і проявляли бажання ніколи не повторювати спосіб життя батьків. До 30 років всі ці думки, як правило, зникали. Жінки навіть починали дивитися ті ж самі телепрограми, як і їхні мами. У багатьох жінок у лексиконі з'явилися характерні для їхніх матерів вислови й оцінки людей.

Жінки стають схожими на матерів з народженням первістка / Baby Chick

Чоловіки також поступово перетворювалися на своїх батьків приблизно в тому ж самому віці. Це стосувалося, зокрема, політичних поглядів і прослуховування музики. Автори дослідження переконані в тому, що коли чоловік і сам стає татом, його ставлення до життя змінюється, хоча в молодості він і вважав, що буде "найпрогресивнішим батьком на світі" і ніколи не повторюватиме поведінку свого батька.

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