Ви здивуєтесь! Це напій допомагає схуднути

Науковці виявили, що доволі популярний напій дозволяє уникнути ожиріння та позитивно впливає на процес схуднення. І це не алкоголь!

Американські вчені з Університету штату Огайо заявили, що регулярне вживання зеленого чаю знижує ризики запалення в організмі, покращує стан мікрофлори кишківника та зменшує шанси ожиріння.

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Це довів експеримент з мишами, яких мали багатий жирами раціон, однак одна з груп регулярно отримувала 2% екстракт чаю. Через два місяці було проаналізовано стан здоров'я піддослідних та виявилось, що миші, які отримували зелений час, мали на 20% менше жирової маси і нижчий рівень цукру в крові.

Зелений час допомагає схуднути

"Речовини, що містяться в цьому напої, покращують роботу кишківника, сприяючи збільшенню корисних бактерій і зміцнюючи його стінки. Це забезпечує протизапальний ефект, пов'язаний з захищеністю організму від росту жирової тканини", – пояснили науковці.

До того ж, дослідження показало, що зелений час захищав гризунів від ендотоксинів, які провокують запальні реакції в організмі.

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