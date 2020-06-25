Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra

  • 11
Toyota Tundra готова до зомбі-апокаліпсису - фото 1
Toyota Tundra готова до зомбі-апокаліпсису

У США на торги виставили божевільну версію Toyota Tundra: пікап, здатний пережити зомбі-апокаліпсис. Аукціон проводиться на майданчику The Bring A Trailer: наразі ціна автомобіля складає 29 тисяч доларів, однак торги ще не закриті і вона точно може вирости.

Серйозно допрацьований пікап 2013 року проїхав 77 248 кілометрів і на його доопрацювання колишній власник витратив тисячі доларів. Tundra отримала шноркель ARB Safari і позашляховий пакет TRD Off-Road Package, завдяки чому здатна долати брід глибиною 1,5 метра.

Не повторюйте вдома: Блогер пофарбував своє авто, зануривши у контейнер з фарбою: епічне відео

Крім того, на пікап встановили амортизатори Fox 2.0 Performance Series і важелі BDS Suspension, а також додаткові накладки на колісні арки Bushwacker. Tundra отримала 20-дюймові колеса з 37-дюймовими шинами Toyo Open Country.

У результаті доопрацювань дорожній просвіт збільшився на 18 сантиметрів і досягає 439 міліметрів.

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra - фото 412326

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra - фото 412327

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra - фото 412328

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra - фото 412329

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra - фото 412330

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra - фото 412331

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra - фото 412332

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra - фото 412333

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra - фото 412334

Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra - фото 412335

З додаткового обладнання – лебідка Smittybilt X20, спеціальний багажник на даху зі сходами, прожектори і кріплення для каністри. У салоні встановлений гучномовець і система пожежогасіння. Пікап пофарбований чорною матовою фарбою.

Пікап рухається завдяки 5,7-літровому мотору V8, який поєднується з шестидіапазонною автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.

Дивіться також: Спортивний Corvette проїхався під вантажівкою, виконавши трюк з Форсажу

Джерело: Bring a Trailer
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8529
ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
  • Вчора, 12:00
  • 698
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2399035
Загрузка...
Новини