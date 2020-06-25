Для порятунку під час апокаліпсису: з молотка пустять круту Toyota Tundra

У США на торги виставили божевільну версію Toyota Tundra: пікап, здатний пережити зомбі-апокаліпсис. Аукціон проводиться на майданчику The Bring A Trailer: наразі ціна автомобіля складає 29 тисяч доларів, однак торги ще не закриті і вона точно може вирости.

Серйозно допрацьований пікап 2013 року проїхав 77 248 кілометрів і на його доопрацювання колишній власник витратив тисячі доларів. Tundra отримала шноркель ARB Safari і позашляховий пакет TRD Off-Road Package, завдяки чому здатна долати брід глибиною 1,5 метра.

Не повторюйте вдома: Блогер пофарбував своє авто, зануривши у контейнер з фарбою: епічне відео

Крім того, на пікап встановили амортизатори Fox 2.0 Performance Series і важелі BDS Suspension, а також додаткові накладки на колісні арки Bushwacker. Tundra отримала 20-дюймові колеса з 37-дюймовими шинами Toyo Open Country.

У результаті доопрацювань дорожній просвіт збільшився на 18 сантиметрів і досягає 439 міліметрів.

З додаткового обладнання – лебідка Smittybilt X20, спеціальний багажник на даху зі сходами, прожектори і кріплення для каністри. У салоні встановлений гучномовець і система пожежогасіння. Пікап пофарбований чорною матовою фарбою.

Пікап рухається завдяки 5,7-літровому мотору V8, який поєднується з шестидіапазонною автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.

Дивіться також: Спортивний Corvette проїхався під вантажівкою, виконавши трюк з Форсажу