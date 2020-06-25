Спортивний Corvette проїхався під вантажівкою, виконавши трюк з Форсажу

Дрифтер-любитель під ніком C4drifter опублікував у соцмережах відео каскадерського трюку у власному виконанні. Він проїхав на старому Chevrolet Cotvette під днищем вантажівки. Дивіться ефектне відео на Радіо МАКСИМУМ!

Трюк був виконаний на відмінно, хоча йому і не вистачило видовищності аналогічної сцені пограбування з "Форсажу".

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Зауважимо, що трюк виконаний на Corvette четвертого покоління, висота якого становить 1177 міліметрів. Якби водій спробував зробити те ж саме на Chevrolet Cotvette восьмого покоління, то йому це навряд чи вдалося. Річ у тім, що новий спорткар досягає у висоту 1234 міліметрів – тобто, на 5,7 сантиметра вищий.

Значно видовищну сцену з проїздом під вантажівкою вдалося відтворити Genesis G70. Улітку 2019 року седан під управлінням гонщика і колишнього співведучого американської версії Top Gear Таннера Фауста зробив розворот під напівпричепом. G70 рухався заднім ходом, потім розвернувся на 180 градусів і пройшов точно між колесами тягача.

А так виглядав трюк у Форсажі:

P.S. не намагайтесь повторити побачене самостійно!

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