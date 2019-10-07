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Для лімузинів придумали нові стандарти безпеки
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Рівно рік тому в штаті Нью-Йорк лімузин на базі Ford Excursion потрапив в аварію, в результаті якої загинуло 20 осіб. Гучне ДТП послужило приводом для розробки нових рекомендацій з безпеки перевезень.
6 жовтня 2018 року неподалік міста Шохар штату Нью-Йорк розбився лімузин на базі позашляховика Ford Excursion. У результаті аварії загинув водій автомобіля, 17 його пасажирів і два пішоходи на парковці біля магазину, в який він врізався.
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Причиною інциденту стали гальма лімузина, які відмовили. Також стало відомо, що автомобіль два роки не проходив техогляд, а його водій не мав допуску для комерційних перевезень людей. Більш того, лімузин був розрахований на десять місць, а фактично їх було 18. Власник автомобіля в результаті був заарештований за звинуваченням у злочинній недбалості, що спричинила ненавмисне вбивство другого ступеня.
Національна рада з безпеки на транспорті завершила розслідування та випустила нові рекомендації, як зробити перевезення людей на лімузинах менш небезпечними. Основною причиною загибелі пасажирів стали нештатні сидіння уздовж бортів, які відірвалися від кріплень. Оригінальні сидіння Ford залишилися на місці, але ніхто з людей не був пристебнутий.
NTSB вимагає скасувати виключення використання ременів безпеки для лімузинів і зобов'язати виробників подовжених автомобілів перевіряти кріплення крісел на міцність аналогічно заводським краш-тестам. Крім того, підвіска та гальма повинні бути розраховані на збільшені габарити та масу автомобіля.
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