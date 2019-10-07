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Renault кардинально оновила свій найдешевший позашляховик

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Renault Kwid отримав низку приємних змін - фото 1
Renault Kwid отримав низку приємних змін

Компанія Renault випустила доопрацьовану версію бюджетного позашляховика Kwid. Кросовер отримав нове оформлення передньої частини, збільшений до 184 міліметрів кліренс, глобально змінився в салоні і злегка подорожчав – тепер базова версія коштує 283 тисячі рупій або близько 99 тисяч гривень.

Зовні рестайлінговий Kwid нагадує свій електричний аналог City K-ZE, представлений місяць тому. Оновлений позашляховик відрізняється двох'ярусною світлодіодною оптикою, зміненим заднім бампером і збільшеною до 3731 міліметра довжиною кузова. Відтепер Kwid комплектується безальтернативними 14-дюймовими колесами, хоча раніше базові комплектації "взували" у 13-дюймові шини.

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Найбільше змін в салоні: Kwid отримав нові крісла, передню панель, мультимедійну систему та кермо. Цифрові прилади змінили графіку, зліва від спідометра з'явилася шкала тахометра, 7-дюймовий екран розважальної системи поступився місцем 8-дюймовому, з підтримкою сервісів Apple CarPlay і Android Auto. Шайба селектора автоматичної трансмісії переїхала з консолі на центральний тунель. У списку опцій з'явилися парктроніки і камера заднього виду. Крім того, індійський філія Renault анонсує оздоблювальні матеріали вищої якості.

Renault кардинально оновила свій найдешевший позашляховик - фото 359980

Renault кардинально оновила свій найдешевший позашляховик - фото 359981

Renault кардинально оновила свій найдешевший позашляховик - фото 359982

Renault кардинально оновила свій найдешевший позашляховик - фото 359983

Renault кардинально оновила свій найдешевший позашляховик - фото 359984

Технічних змін немає: під капотом як і раніше трициліндрові бензинові двигуни об'ємом 0.8 літра і 1.0 літр, потужністю 54 кінські сили і 68 кінських сил. Базова коробка передач – 5-ступенева "механіка", але в пару до літрового мотору можна замовити робот Easy-R з одним зчепленням.

Ціни на оновлений Renault Kwid варіюються в діапазоні від 283 до 484 тисяч рупій. Головний конкурент – Suzuki S-Presso – дебютував тиждень тому: японський субкомпактний кросовер дорожчий (від 369 тисяч рупій) і поступається по геометричній прохідності.

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Джерело: motor
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