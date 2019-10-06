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Найменший Fiat перетворили на гоночний спорткар

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Крихітний Fiat вражає своєю динамікою - фото 1
Крихітний Fiat вражає своєю динамікою

Марка Abarth представила колекційне видання хот-хетча 695 під назвою 70° Anniversario. Новинка – "заряджена" модифікація Fiat 500 і відрізняється вона кольором кузова, а також регульованим спойлером, який підвищує стабільність на високій швидкості.

Інженери Abarth встановили на 695 70° Anniversario спойлер з механічним регулюванням, як на гоночних машинах. У нього є 12 положень, які дозволяють змінювати нахил від нуля до 60 градусів. У максимальному положенні заявлене ​аеродинамічне навантаження на задню вісь при 200 кілометрах на годину – 42 кілограми. Ефективність спойлера довели продувкою в аеродинамічній трубі і на кільцевій трасі Валлелунга – в повороті Curvone число коригувальних траєкторію підкеровувань знизилося на 40%.

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Колекційний Abarth 695 пофарбували у зелений відтінок Monza 1958 (повторює колір автомобіля 500 Abarth, який встановив рекорд швидкості на Монці у 1958 році) з сірими акцентами Campovolo, оснастили 17-дюймовими легкосплавними колесами SuperSport, червоними гальмівними супортами Brembo й активною вихлопною системою Record Monza.

Салон хот-хетча прикрашає оббивка сидінь Sabelt Tricolore, розроблена спеціально для ювілейного видання, і номерна табличка із зазначенням тиражу (1949 примірників), кузов – емблеми спецверсії та вінтажний логотип Abarth.

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Джерело: Motor
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