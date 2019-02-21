Науковці нагадали, чому не варто налягати на білкову дієту

Не варто налягати лише на білкову їжу

Більшість українців віддає перевагу їжі з великою кількістю тваринного жиру та білка, але, як попереджають австралійські вчені, раціон, що містить занадто багато білка, скорочує тривалість життя. Розповідаємо, як вони дійшли до такого висновку.

Вчені з Інституту медичних досліджень Південної Австралії опублікували статтю про результати дослідження, які вони проводили на хробаках і фруктових мухах-дрозофілах.

І ще: Сало і листя буряка: названо ТОП 10 найпоживніших продуктів

Уперше вченим вдалося виявити біологічний механізм скорочення життя, який, як вважають дослідники, спрацьовує при зловживанні білка в їжі.Як показують дані, білкова дієта провокує прискорення у процесі синтезу білків у клітинах, що збільшує відсоток "помилок". Таким чином клітини накопичують дефектні білки, а це негативно впливає на здоров'я їхнього носія та вкорочує тривалість життя.

Керівник дослідницької групи, професор Крістофер Прауд порівняв цей генетичний процес зі швидкісним водінням: "Чим швидше ви їдете, тим більша ймовірність, що зробите помилку".

Науковці впевнені, що лише білкова їжа не принесе користь організму

Водночас, учені підтвердили зв'язок між низькобілковою дієтою, багатою на складні вуглеводи, – і тривалістю життя.

Вуглеводи мають погану репутацію, але важливий баланс і розуміння різниці між швидкими та складними вуглеводами. Вуглеводи, багаті клітковиною, що містяться у фруктах, овочах, необробленому зерні та насінні, приносять найбільшу користь здоров'ю, – наголосив Крістофер Прауд.

Читайте також: Шість способів прискорити метаболізм