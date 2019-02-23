Не їжте це: 8 продуктів, які заборонені при застуді

Для того, щоб швидше одужати, потрібно не лише приймати ліки, але й дотримуватися правильного харчування. Ось продукти, які потрібно уникати, щоб краще себе почувати.

Хвороби можна лікувати медикаментами або народними засобами, проте не забувайте, що харчування відіграє дуже важливу роль. Дотримуйтеся постільного режиму, відпочивайте, не переїдайте. Якщо не дотримуватися цих порад, то хвороба затягнеться.

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Уникайте м'ясних та молочних продуктів

Лікарі назвали кілька продуктів, які точно не варто вживати під час хвороби.

Цукор, солодощі

Десерти, шоколад, солодкі перекуси впливають на кров і блокують роботу лейкоцитів. Наш організм саме через кров бореться з вірусами. Якщо виникає сильне бажання з’їсти солодке, то замініть його на сухофрукти або мед. Вони корисні й допомагають організму боротися з інфекцією.

М’ясні продукти, ковбаси і сосиски

Продукти тваринного походження дуже погано впливають на систему травлення. Вони важко перетравлюються і створюють додаткове навантаження на хворий організм. Тим більше склад цих продуктів абсолютно не корисний.

Молочні продукти

Ці продукти утворюють слиз в організмі. Жирний сир, масло, молоко не допомагають під час хвороби. Знайдіть альтернативу: соєве або кокосове молоко, сир тофу, наприклад.

Горіхи та насіння

Забагато калорій і жирних амінокислот гарантують важке травлення. Оминайте великої кількості горіхів.

Сирі продукти

Якщо ви не впевнені у чистоті сирих фруктів та овочів, краще приготуйте їх. Ослаблений під час хвороби імунітет не впорається ще з кишковими інфекціями.

Жирна та смажена їжа

Знову ж таки, коли багато жиру, то організм не може нормально перетравлювати їжу. Щоб не витрачати багато енергії, можете запекти овочі або приготувати зупу.

Кава

Тут головне баланс. При хворобі потрібно багато пити, а кава виводить рідину з організму, що може призвести до зневоднення.

Алкоголь

Зайве навантаження на печінку і шлунково-кишковий тракт вам точно не потрібно. Також спирт уповільнює функцію самоочищення організму.

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