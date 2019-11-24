Тебе хоче вся Україна: Надя Дорофєєва у спідньому спокушає сексуальною фігурою

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

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Цього тижня почнемо зі спокусливої Наді Дорофєєвої, котра не стомлюється доказувати всім, що вона – справжня ікона моди. В мережу вона виклала фото, на якому позує у розкішному бюстгальтері, всіяному камінцями, а також чорних стильних трусиках із завищеною талією. Не дивно, що користувачі засипали співачку компліментами та теплими словами. Вона на них заслужила: "Яка ж ти красуня", "Навіщо так спокусливо?", "Тебе хоче вся Україна", "Надя, ти прямо Снігуронька", "Просто нереальна".

Надя Дорофєєва спокушає мережу

Колега Наді по цеху, Даша Астаф'єва теж вирішила не приховувати від своїх шанувальників нові світлини, зроблені в Ісландії. Вам однозначно сподобаються фото, тож не полінуйтесь поставити лайк співачці, а також написати гарний-гарний коментар. Такий, як, до прикладу, оці: "Ну нічого собі! Мурашки по шкірі", "Неймовірне місце, неймовірна Даша", "Дуже красиво та дуже холодно", "Даша – богиня", "Тепер зрозуміло, чому Титанік розбився!", "Дуже красива та сексуальна".

А ви готові до тотального зашквару? Тоді пропонуємо вам глянути на Володьку (Тараса Стадницького) з VIP Тернопіль по-новому. До слова, якщо ви ще не бачили продовження епопеї про синю смужку – насолоджуйтесь новим кліпом "Весіллє" від ВІА Кіп'яток. А також читайте кумедні коментарі, які залишили під цією світлиною в інстраграмі: "Яка красуня", "Володька, ти б прикрився! Танька тебе вб'є", "А у цієї крихітки є страшненька подруга?", "Ваші батьки случайно не хлібороби? Тоді звідки в них така крошка?", "Шева, це ти?".

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Ця зйомка неперевершеної Тіни Кароль теж не на жарт розбурхала мережу. Воно й не дивно, адже поп-діва знялася абсолютно оголеною, якщо не враховувати дизайнерські рукавички. Не дивно, що її буквально засипали компліментами та теплими словами: "Шалено красива", "Аж дух перехопило", "Продовження Ніченьки?", "Тіна, ти як завжди неймовірна", "Це твій образ. Тобі личить!"

Оголена Тіна Кароль знову шокувала мережу

Ой, а що тут робиться. Бляха муха, то капець. alyona alyona знову знялась у спідньому. Цим вона вкотре доводить, що потрібно любити себе попри всі образливі та грубі слова, які можуть линути у вашу сторону. Головне – не соромитися та ловити кайф від себе, а не залежати від думки оточуючих. Коментатори не забарилися: "Ти там акуратніше, бо всі потечуть", "Саме такі кльові люди, як ти, і творять справжній реп", "Неймовірно! Дуже жіночно та красиво", "Пушка", "Я б вдула!"

Наостанок залишимо вам тут спокусливу Настю Каменських, яка не втомлюється роздягатися задля того, аби досягнути ідеального кадру. Щоправда, цього разу вона виглядає дуже навіть пристойно ;) Коментатори теж це зауважили: "Дуже красива", "Красуня! І як тільки Потап стримувався", "Ви приклад для багатьох українців... і не тільки", "Просто полум'я", "Шикарний образ", "Красуня! Так тримати".

Настя Каменських вразила осиною талією

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