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Тебе хоче вся Україна: Надя Дорофєєва у спідньому спокушає сексуальною фігурою
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Цього тижня почнемо зі спокусливої Наді Дорофєєвої, котра не стомлюється доказувати всім, що вона – справжня ікона моди. В мережу вона виклала фото, на якому позує у розкішному бюстгальтері, всіяному камінцями, а також чорних стильних трусиках із завищеною талією. Не дивно, що користувачі засипали співачку компліментами та теплими словами. Вона на них заслужила: "Яка ж ти красуня", "Навіщо так спокусливо?", "Тебе хоче вся Україна", "Надя, ти прямо Снігуронька", "Просто нереальна".
Колега Наді по цеху, Даша Астаф'єва теж вирішила не приховувати від своїх шанувальників нові світлини, зроблені в Ісландії. Вам однозначно сподобаються фото, тож не полінуйтесь поставити лайк співачці, а також написати гарний-гарний коментар. Такий, як, до прикладу, оці: "Ну нічого собі! Мурашки по шкірі", "Неймовірне місце, неймовірна Даша", "Дуже красиво та дуже холодно", "Даша – богиня", "Тепер зрозуміло, чому Титанік розбився!", "Дуже красива та сексуальна".
А ви готові до тотального зашквару? Тоді пропонуємо вам глянути на Володьку (Тараса Стадницького) з VIP Тернопіль по-новому. До слова, якщо ви ще не бачили продовження епопеї про синю смужку – насолоджуйтесь новим кліпом "Весіллє" від ВІА Кіп'яток. А також читайте кумедні коментарі, які залишили під цією світлиною в інстраграмі: "Яка красуня", "Володька, ти б прикрився! Танька тебе вб'є", "А у цієї крихітки є страшненька подруга?", "Ваші батьки случайно не хлібороби? Тоді звідки в них така крошка?", "Шева, це ти?".
Ця зйомка неперевершеної Тіни Кароль теж не на жарт розбурхала мережу. Воно й не дивно, адже поп-діва знялася абсолютно оголеною, якщо не враховувати дизайнерські рукавички. Не дивно, що її буквально засипали компліментами та теплими словами: "Шалено красива", "Аж дух перехопило", "Продовження Ніченьки?", "Тіна, ти як завжди неймовірна", "Це твій образ. Тобі личить!"
Ой, а що тут робиться. Бляха муха, то капець. alyona alyona знову знялась у спідньому. Цим вона вкотре доводить, що потрібно любити себе попри всі образливі та грубі слова, які можуть линути у вашу сторону. Головне – не соромитися та ловити кайф від себе, а не залежати від думки оточуючих. Коментатори не забарилися: "Ти там акуратніше, бо всі потечуть", "Саме такі кльові люди, як ти, і творять справжній реп", "Неймовірно! Дуже жіночно та красиво", "Пушка", "Я б вдула!"
Наостанок залишимо вам тут спокусливу Настю Каменських, яка не втомлюється роздягатися задля того, аби досягнути ідеального кадру. Щоправда, цього разу вона виглядає дуже навіть пристойно ;) Коментатори теж це зауважили: "Дуже красива", "Красуня! І як тільки Потап стримувався", "Ви приклад для багатьох українців... і не тільки", "Просто полум'я", "Шикарний образ", "Красуня! Так тримати".
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