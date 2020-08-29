Хотів би бути травою: гола Надя Дорофєєва показала, як слід проводити останні літні дні

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня з важкої артилерії – Наді Дорофєєвої. Красуня виклала провокативне відео, яке просто підписала: "Summer mood". Не складно здогадатися, що це відео з бекстейджу зйомки, в якій співачка постає практично повністю голою. Єдине, що є на ній, – джинсова спідниця, яка ледь-ледь прикриває сідниці. Не дивно, що коментатори не змогли втримати емоцій, закидавши цей пост своїми думками: "Цікаво, як Надя потім вставала", "Хотів би бути травою", "Неймовірно красива", "Ближче до природи", "Класний газон", "Кліщі у захваті", "Однозначно відьма".

Ну не могли ми оминути увагою Лесю Нікітюк. Улюблена українська телеведуча розповіла про закінчення зйомок другого сезону шоу "Le Маршрутка", а також поділилась кумедними світлинами, які однозначно розвеселять вас. Читайте коментарі та не забувайте поставити вподобання цій серії фото: "Не впізнаю. Трохи змужніла", "Найкрутіший проєкт", "Лесюня, а ви трішки змінилися на українських делікатесах", "Друге фото узагалі бомба", "Щось ви, Леся, піднабрали", "Міс креатив".

А от новий ролик Насті Каменських змусив фанатів запідозрити її у зловживанні фотошопом або ж у тому, що співачка очікує на поповнення. Та й таке: "Щось дивне. Тренувалась, а все одно товста. Або дієту кинула, або всюди фотошоп", "Здається, Настя вагітна", "Видно, що фігура схильна до повноти", "Вміє вийти сухою з води", "Вона або потовстіла, або вагітна", "Ніяк не поборе вагу".

Активно світлинами з відпочинку ділиться популярна українська телеведуча Олена Філонова. І цього разу їй вдалося не нарватися на критику від своїх підписників, що вже можна вважати неабиякою перемогою: "Божественна", "Купальник – вогонь", "Дуже сексуальна", "Богиня", "Дуже-дуже-дуже класне фото", "Богиня! Такою має бути справжня жінка", "Дуже подобається ваша фігура".

Наостанок залишимо вам гаряче фото Іраклі Макацарія. Нічого особливого. Просто крутий чувак з офігенним тілом знявся на фоні Алфавітної Вежі в Батумі. Не дивно, що його прихильниці буквально засипали Іраклі компліментами: "Класний прес", "Не чесно так з дівчат знущатися", "Боже, який ти красунчик", "Іраклі, я працюю в офісі, а ти такі фото публікуєш. Як тобі не соромно?", "У тебе таке красиве і шикарне тіло".

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