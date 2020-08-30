Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Кі Фонтан, – американська красуня, яка розважає публіку, танцює та знімається у спокусливих фотосесіях.

В останню неділю літа ми підготували для тебе щось по-справжньому гаряче. Знайомимо тебе сьогодні з екзотичною бікіні-моделлю Кі Фонтан, одним із занять якої є конферансьє. Але чомусь ми впевнені, що красуня робить набагато більше, ніж просто оголошує номери та розважає публіку у перервах між виступами.

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Кі Фонтан народилася в маленькому містечку штату Алабама, була звичайним непримітним дівчиськом, але завжди хотіла більшого. У 20 років переїхала до Атланти і там почала брати участь в конкурсах краси, бікіні-шоу, і навіть виступати на Міс Бодибілдинг. Потім Кі переїхала у Лас-Вегас, де і до цього дня живе, а також працює моделлю, танцівницею і ще "entertainer'ом".

Але менше слів, адже тебе уже чекає відверта добірка найсексуальніших фото нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:

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