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Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+)

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Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Кі Фонтан, – американська красуня, яка розважає публіку, танцює та знімається у спокусливих фотосесіях.

В останню неділю літа ми підготували для тебе щось по-справжньому гаряче. Знайомимо тебе сьогодні з екзотичною бікіні-моделлю Кі Фонтан, одним із занять якої є конферансьє. Але чомусь ми впевнені, що красуня робить набагато більше, ніж просто оголошує номери та розважає публіку у перервах між виступами.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422825

Кі Фонтан народилася в маленькому містечку штату Алабама, була звичайним непримітним дівчиськом, але завжди хотіла більшого. У 20 років переїхала до Атланти і там почала брати участь в конкурсах краси, бікіні-шоу, і навіть виступати на Міс Бодибілдинг. Потім Кі переїхала у Лас-Вегас, де і до цього дня живе, а також працює моделлю, танцівницею і ще "entertainer'ом".

Але менше слів, адже тебе уже чекає відверта добірка найсексуальніших фото нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422824

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422826

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422827

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422828

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422829

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422830

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422831

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422832

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422833

Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+) - фото 422823

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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