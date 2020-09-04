Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue

Тіна Кароль стала героїнею вересневого номера української версії журналу Vogue. Співачка прикрасила сторінки глянцю, а також дала інтерв'ю.

Для фотосесії артистка приміряла кілька сміливих образів, підкресливши свою сексуальність. В нарядах Dior, Saint Laurent, Miu Miu і Frame Тіна відчувала себе легко і невимушено. Зйомка проходила в Нью-Йорку, а її автором став фотограф Грег Суолс, який співпрацював з Кім Кардашян, Кайлі Дженнер і Кеті Перрі.

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Крім зйомки Тіна Кароль дала інтерв'ю. Журналісти видання торкнулися теми особистого життя співачки, яка цікавить шанувальників не менше, ніж творчість попвиконавиці. Після смерті чоловіка Тіна так і не змогла побудувати нові відносини. Дуже міцні і нерозривні почуття пов'язували співачку з її покійним чоловіком Євгеном Огіром. Протягом семи років співачка свято зберігає пам'ять про кохану людину.

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