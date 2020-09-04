Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue

  • 32
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / vogue

Тіна Кароль стала героїнею вересневого номера української версії журналу Vogue. Співачка прикрасила сторінки глянцю, а також дала інтерв'ю.

Для фотосесії артистка приміряла кілька сміливих образів, підкресливши свою сексуальність. В нарядах Dior, Saint Laurent, Miu Miu і Frame Тіна відчувала себе легко і невимушено. Зйомка проходила в Нью-Йорку, а її автором став фотограф Грег Суолс, який співпрацював з Кім Кардашян, Кайлі Дженнер і Кеті Перрі.

І ще: Колаборація року: Тіна Кароль випустила хіт зі Snoop Dogg і Luca Dayz

Крім зйомки Тіна Кароль дала інтерв'ю. Журналісти видання торкнулися теми особистого життя співачки, яка цікавить шанувальників не менше, ніж творчість попвиконавиці. Після смерті чоловіка Тіна так і не змогла побудувати нові відносини. Дуже міцні і нерозривні почуття пов'язували співачку з її покійним чоловіком Євгеном Огіром. Протягом семи років співачка свято зберігає пам'ять про кохану людину.

Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue - фото 423746

Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue - фото 423747

Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue - фото 423748

Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue - фото 423749

Це цікаво: Надіюсь, хоч труси одягнула: Оля Цибульська розігріла уяву прихильників новим фото

Джерело: vogue.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 1025
Небанальна Туреччина: оренда авто, відпочинок в Памуккале та на Егейському морі
  • 29 серпня, 14:44
  • 1456
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • Вчора, 11:35
  • 2495842
Загрузка...
Новини