На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Для чого потрібен електричному Hummer "режим краба": промовисте відео
-
- 16
Компанія GMC, яка нещодавно представила електричний пікап Hummer EV, у деталях розповіла про позашляхові можливості новинки. А також показала, в яких випадках може стати в пригоді режим CrabWalk, при активації якого машина рухається по діагоналі.
Пікап GMC Hummer EV побудований на модульній платформі розробки General Motors, оснащений тяговою батареєю Ultium і електричними приводами Ultium Drive. Кожен модуль об'єднує у собі електромотор, одноступеневий редуктор і силову електроніку, а у випадку з тримоторною версією пікапа у блок на задній осі вбудовані відразу два електромотори. Втім, складна електроніка не заважає новому Hummer залишатися справжнім позашляховиком, принаймні, на папері.
Це цікаво: Дивіться, як електричний Mercedes-Benz проходить випробування гірським бездоріжжям: відео
Для порівняння: дорожній просвіт нового Land Rover Defender – 216-291 міліметрів; кути в'їзду та з'їзду складають 38 і 40 градусів відповідно. Позашляховик може долати 45-градусні бічні ухили і підйоми, а також форсувати брід глибиною 900 міліметрів.
Так, дорожній просвіт електромобіля варіюється від 257 до 404 міліметрів. Кути в'їзду і з'їзду складають 41,5-49,7 і 31,6-38,4 градуса відповідно. Пікап здатний форсувати броди глибиною до 813 міліметрів і підійматися на 45-сантиметрові виступи. А ще у нього є режим CrabWalk. У ньому всі чотири колеса повертаються в одну сторону на 10 градусів і пікап рухається по діагоналі, наче краб. Функція може стати у пригоді, коли простір для маневрів обмежений, наприклад, на вузьких дорогах.
Продажі Hummer EV почнуться тільки у кінці наступного року. Першою на ринок вийде найдорожча і найпотужніша версія Edition One з 1014-сильною силовою установкою і ціною 113 000 доларів. Правда, всі машини з "вітальної" партії вже зарезервовані.
Читайте також: Названа вартість найбюджетнішого електрокара в Європі
-
16:43В Італії народилося цуценя з зеленою шерстю: воно дуже миле
-
16:21Найкращі знімки 2020 року, зроблені з великої висоти
-
16:14Too Late: дивіться новий кліп з дівчатами у бинтах і відрубаною головою The Weeknd
-
15:53Вчені підрахували кількість дерев у Сахарі
-
15:42Дивіться трейлер фільму Країна мрій з неймовірною Марго Роббі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:23Схудла Адель приміряла костюм від українського бренду
-
15:12Для чого потрібен електричному Hummer "режим краба": промовисте відео
-
15:00Бюлетень на місцевих виборах 25 жовтня 2020: інструкція, як заповнити
-
14:49Три дихальні вправи, що дозволяють швидко заспокоїтися
-
14:32Стартував попередній продаж iPhone 12 та iPhone 12 Pro в Україні: ціни та дати поставки
-
14:16Фермери Європи та США пропонують обніматися з коровами, щоб знизити рівень стресу
-
13:51Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка
-
13:23Українські вчені показали вражаюче фото пінгвінів в Антарктиді
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:52"Тупа тварина" і "мерзотник": між Притулою і Дубінським сталася перепалка у прямому ефірі
-
12:24Канадійка з похмілля замовила гамбургер без нічого – навіть без булочок: ось що привезли
-
11:53У США єноти проникли у банк через повітропровід і влаштували гармидер: кумедні фото
-
11:21Новий поділ на карантинні зони в Україні з 26 жовтня 2020: список областей
-
10:48Телеведуча знялася у бікіні з захисних масок: відверте фото (18+)
-
10:20Burger King дасть клієнтам упаковки для бургерів в оренду: фото багаторазового контейнера
-
09:49+14 користувачів щосекунди: скільки людей мають сторінку у соцмережах
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня
-
08:50У США створили штучний мед, який практично не відрізняється від справжнього
-
08:22Три міфи про правильне харчування, у які досі вірять
-
13:51Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка
-
11:21Новий поділ на карантинні зони в Україні з 26 жовтня 2020: список областей
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня
- 22 жовтня
-
20:20Як зберегти інтимне життя подружжям, у яких є діти
-
17:22На скільки років біг продовжує життя
-
14:17Які знаки Зодіаку втілять свої мрії у реальність в листопаді
-
12:19Що таке щастя? – 5 книг про магію простих речей
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня
- 21 жовтня
-
20:20Секс-експерт розповіла, як жінкам збільшити лібідо і шанси на оргазм (18+)
-
17:30Як правильно знайомитись та фліртувати в інтернеті: поради від автора Pornhub
-
15:15Кім Кардашян – 40 років: найсексуальніші і найскандальніші образи зірки
-
12:19Тест на самооцінку: як сильно ви себе любите
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня
-
07:13Ці харчові вподобання можуть свідчити про дефіцит корисних речовин в організмі
- 20 жовтня
-
20:30Ця сексуальна модель заробляє на власній білизні (18+)
-
17:20Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
14:19Швидкий тест: виберіть картку і дізнайтесь, чого від вас хочуть інші
-
12:00Міжнародний день кухаря: Вгадай, з якої національної кухні ця страва
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 жовтня
-
07:2110 незвичайних карт світу, які змінять ваше уявлення про нашу планету
- 19 жовтня
-
20:26Порнозірка Лада Роудс поділилась порадами для хорошого сексу (18+)
-
17:24Поради для знайомств з минулого століття: де і як дівчата шукали хлопців для шлюбу
-
15:30Виберіть символ і отримайте передбачення на місяць
-
13:11Справа Василя Стуса: за які висловлювання про Медведчука суд заборонив книгу Кіпіані
-
11:28Найкраща популярна музика жовтня: плейлист для хорошого понеділка