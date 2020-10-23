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Для чого потрібен електричному Hummer "режим краба": промовисте відео

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Електричний Hummer отримав "режим краба" - фото 1
Електричний Hummer отримав "режим краба"

Компанія GMC, яка нещодавно представила електричний пікап Hummer EV, у деталях розповіла про позашляхові можливості новинки. А також показала, в яких випадках може стати в пригоді режим CrabWalk, при активації якого машина рухається по діагоналі.

Пікап GMC Hummer EV побудований на модульній платформі розробки General Motors, оснащений тяговою батареєю Ultium і електричними приводами Ultium Drive. Кожен модуль об'єднує у собі електромотор, одноступеневий редуктор і силову електроніку, а у випадку з тримоторною версією пікапа у блок на задній осі вбудовані відразу два електромотори. Втім, складна електроніка не заважає новому Hummer залишатися справжнім позашляховиком, принаймні, на папері.

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Для порівняння: дорожній просвіт нового Land Rover Defender – 216-291 міліметрів; кути в'їзду та з'їзду складають 38 і 40 градусів відповідно. Позашляховик може долати 45-градусні бічні ухили і підйоми, а також форсувати брід глибиною 900 міліметрів.

Так, дорожній просвіт електромобіля варіюється від 257 до 404 міліметрів. Кути в'їзду і з'їзду складають 41,5-49,7 і 31,6-38,4 градуса відповідно. Пікап здатний форсувати броди глибиною до 813 міліметрів і підійматися на 45-сантиметрові виступи. А ще у нього є режим CrabWalk. У ньому всі чотири колеса повертаються в одну сторону на 10 градусів і пікап рухається по діагоналі, наче краб. Функція може стати у пригоді, коли простір для маневрів обмежений, наприклад, на вузьких дорогах.

Продажі Hummer EV почнуться тільки у кінці наступного року. Першою на ринок вийде найдорожча і найпотужніша версія Edition One з 1014-сильною силовою установкою і ціною 113 000 доларів. Правда, всі машини з "вітальної" партії вже зарезервовані.

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Джерело: Motor
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