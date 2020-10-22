Дивіться, як електричний Mercedes-Benz проходить випробування гірським бездоріжжям: відео

Компанія Mercedes-Benz провела випробування концепт-кара EQC 4x4². Для тестування інженери вибрали суворі умови гірських доріг на півночі Італії. Дивіться, що з того вийшло.

Аби випробувати Mercedes-Benz EQC 4x4² фахівці вирушили у гори неподалік міста Бардонеккья на півночі країни. Траса відома непростими дорожніми та погодними умовами. Дорога складається з небезпечних поворотів, засніжених ділянок і крутих схилів. Однак, попри ризикований вибір, прототип електропозашляховика успішно впорався з поставленим завданням. EQC 4x4² проїхав по всьому покриттю: від сухого асфальту до гравійної ділянки і засніжених крутих схилів.

Це цікаво: Електрокар Volkswagen ID.3 на відмінно пройшов краш-тест: відео випробувань

Прототип електропозашляховика базується на архітектурі EQC, на якій побудований серійний кросовер Mercedes-Benz EQC 400 4Matic. Водночас концепт-кар – наступник попереднього прототипу компанії, позашляховика E 400 All-Terrain. Однак, на відміну від нього, дорожній просвіт EQC 4x4² більший на 200 міліметрів, завдяки чому експериментальна модель може перетинати брід глибиною до 400 міліметрів. А збільшений до 24,2 градуса кут повороту і 20-дюймові позашляхові покришки ще більше розвивають можливості автомобіля.

Під капотом Mercedes-Benz EQC 4x4² інженери розмістили знайому завдяки серійному EQC 400 4Matic силову установку, що включає два електромотори потужністю 408 кінських сил (762 Нм), які працюють у парі з літій-іонним акумулятором на 80 кіловат-годин.

Читайте також: Першу партію електричних Hummer розкупили за один день