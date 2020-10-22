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Першу партію електричних Hummer розкупили за один день
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З моменту прем'єри електричного GMC Hummer EV і старту прийому замовлень пройшов усього день, а автомобілі "вітальної" серії Edition 1 виявилися розпродані. Видання AutoEvolution звернуло увагу на те, що зарезервувати пікап на сайті компанії вже було неможливо.
Для того, щоб оформити замовлення на електричний пікап серії Edition 1, необхідно було внести депозит у розмірі 100 доларів. Пізніше клієнтам доведеться заплатити решту суми, 112,5 тисячі доларів, щоб отримати Hummer EV. Поставки очікуються у кінці 2021 або на початку 2022 року.
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Символічний перший внесок став причиною того, що охочі придбати електричний пікап розбронювали першу партію машин буквально за добу. Такий пікап оснащується тримоторною силовою установкою потужністю 1014 кінських сил, проїжджає на одній зарядці 563 кілометри і розганяється від 0 до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за три секунди.
Hummer EV Edition 1 першим встане на конвеєр заводу Zero у Детройті. Слідом, у 2022 році, вийде версія Hummer EV 3X вартістю 99,9 тисячі доларів, а у 2023 році дебютує Hummer EV 2X (89,9 тисячі доларів). І, нарешті, у 2024 році з'явиться найдоступніший Hummer EV 2 зі стартовим цінником 79,9 тисячі доларів.
Раніше у подібній ситуації опинився інший американський автовиробник, причому двічі. У листопаді минулого року Ford почав приймати замовлення на Mach-e First Edition – весь тираж викупили за дев'ять днів. А влітку цього року Ford відкрив передзамовлення на Bronco First Edition: 3,5 тисячі позашляховиків забронювали протягом декількох годин, через що компанії довелося подвоїти тираж.
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