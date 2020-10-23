Названа вартість найбюджетнішого електрокара в Європі

Бюджетний електрокар Dacia Spring, якому пророкують стати найдешевшим електромобілем Європи, отримав свій перший прайс-лист.

Вартість новинки оголосили в Угорщині: відповідно до місцевого представництва румунської марки, вона коштує майже 6,5 млн форинтів, що еквівалентно 17 812 євро.

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Така ціна є не найпривабливішою для забезпечення статусу найдешевшого електромобіля. Однак тут є деякі нюанси: по-перше, машини зі стартової партії як правило коштують дорожче тому, що вони отримують дорожчу, ексклюзивну комплектацію, а по-друге, в Угорщині ПДВ становить більше, ніж в інших країнах Європи (27%). Виходячи з цього французи з L'Automobile Magazine вважають, що в середньому стартова вартість Dacia Spring складе близько 14 000 євро (приблизно такі гроші будуть просити саме за базову версію на основних ринках ЄС).

Втім, вже зараз угорці можуть купити електрокар відчутно дешевше: в країні діє державна субсидія, завдяки якій ціна на машину зменшується до 10 951 євро.

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