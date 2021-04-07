Для чого LinkedIn відправила співробітників по всьому світу у тижневу відпустку

LinkedIn відправила більшу частину співробітників по всьому світу у тижневу оплачувану відпустку. Так компанія вирішила боротися з вигоранням на роботі.

Через пандемію уже рік LinkedIn працює віддалено. Минулого літа опитування показали, що підлеглі відчувають хронічний стрес на роботі. Про це директор з персоналу Теуіла Хенсон заявила в інтерв'ю CNN.

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Термін "синдром емоційного вигорання" з'явився ще у 1974 році. Ним позначають психічний стан виснаження. Людина байдуже ставиться до своїх обов'язків, відчуває себе неспроможною професійно та не отримує задоволення від праці. У такому стані колеги дратуються, мотивація падає, а також починається прокрастинація.

У відпустку з 5 квітня пішли 15,9 тисячі співробітників LinkedIn. Майже весь штат відпочиває одночасно, щоб не накопичилися листи та питання від колег. Невелика група людей продовжила працювати, вони візьмуть свою відпустку пізніше.



Відпустка дозволить співробітникам компанії врятуватися від емоційного вигорання / Фото Unsplash

Також компанія запустила програму LiftUp. Вона спрямована на боротьбу з вигоранням і надання емоційної допомоги співробітникам для підтримки балансу між сім'єю і роботою. Програма передбачає "дні без зустрічей", під час яких можна відмовитися від участі у відеоконференціях.

Ми вважаємо, що це дуже розумне рішення, яке дозволить співробітникам компанії перезавантажитися та почуватися краще. А ще відпустка дасть можливість відпочити та витратити час на себе та рідних.

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