Дизайнери відтворили ванну кімнату у розкішному особняку Меган Маркл та принца Гаррі

Королівське подружжя Меган Маркл та принц Гаррі живуть у помпезному маєтку у США. Герцоги Сассекські не світять те, як облаштований їхній будинок, однак дизайнерам вдалося створити візуалізацію ванної кімнати. Джерелом стали відеоконференції у Zoom.

Як пише Express, Меган Маркл і принц Гаррі живуть у Санта-Барбарі в особняку вартістю 15 мільйонів доларів. Вони не показують детально свій будинок та інтер'єр, але часті інтерв'ю по відеозвязку у Zoom засвітили деякі деталі дизайну. Зокрема, британські дизайнери змогли створити візуалізацію розкішної ванни королівського подружжя.

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На кадрах видно, що у великій кімнаті є вбудована ванну біля вікна, камін, кахельна підлога та L-подібна стійка. Ванна кімната виконана у світлих тонах та з елементами розкішних меблів у класичному стилі. Також у ній є вікно, прикрашене римськими шторами, з якого відкривається вид на подвір'я.

Відомо, що у маєтку середземноморського стилю площею 5,5 тисяч квадратних метрів є 9 спалень та 16 ванних кімнат.

Використовуйте мишку, аби подивитися 360-градусну панораму:

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