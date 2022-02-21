Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Kalush

Дизайнери відтворили ванну кімнату у розкішному особняку Меган Маркл та принца Гаррі

  • 35
Дизайнери відтворили ванну кімнату у розкішному особняку Меган Маркл та принца Гаррі - фото 1

Королівське подружжя Меган Маркл та принц Гаррі живуть у помпезному маєтку у США. Герцоги Сассекські не світять те, як облаштований їхній будинок, однак дизайнерам вдалося створити візуалізацію ванної кімнати. Джерелом стали відеоконференції у Zoom.

Як пише Express, Меган Маркл і принц Гаррі живуть у Санта-Барбарі в особняку вартістю 15 мільйонів доларів. Вони не показують детально свій будинок та інтер'єр, але часті інтерв'ю по відеозвязку у Zoom засвітили деякі деталі дизайну. Зокрема, британські дизайнери змогли створити візуалізацію розкішної ванни королівського подружжя.

Це цікаво: У Лондоні продають крихітну квартиру: її площу порівнюють з розмірами ванної кімнати

На кадрах видно, що у великій кімнаті є вбудована ванну біля вікна, камін, кахельна підлога та L-подібна стійка. Ванна кімната виконана у світлих тонах та з елементами розкішних меблів у класичному стилі. Також у ній є вікно, прикрашене римськими шторами, з якого відкривається вид на подвір'я.

Відомо, що у маєтку середземноморського стилю площею 5,5 тисяч квадратних метрів є 9 спалень та 16 ванних кімнат.

Використовуйте мишку, аби подивитися 360-градусну панораму:

Читайте також: Приклади ремонтів, які подарували нове життя помешканням: фото до і після

пропозиції партнерів
Новини