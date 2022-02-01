Приклади ремонтів, які подарували нове життя помешканням: фото до і після

За останні кілька років всі ми почали проводити значно більше часу у своїх домівках. Тому не дивно, що так багато людей взялись за інтер'єри у своїх помешканнях, щоб зробити їх комфортнішими та приємнішими. Ловіть порцію натхнення!

Коли йдеться про початковий інтер'єр, то чимало залежить від дизайнерів, але навіть найбазовіший ремонт з часом може набридати. Тому не дивно, що люди самостійно підкочують рукави та беруться за облаштування домівки. і тут наполегливості та творчості немає меж, тож не дивно, що на платформі Reddit навіть є спільнота "справжні люди та їхні справжні кімнати" (real people and their real rooms), пише Радіо MAXIMUM.

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Тут можна зустріти найрізноманітніші варіанти того, як можна змінити своє житло. Інколи для цього потрібно братись за фарбу, інколи купувати нові меблі та декор, але однозначно це чудове джерело для натхнення. Зацініть!

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