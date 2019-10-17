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Дизайнери показали, як виглядатиме нова Skoda Octavia

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Оновлену Skoda Octavia покажуть в листопаді - фото 1
Оновлену Skoda Octavia покажуть в листопаді

Компанія Skoda опублікувала перші офіційні ескізи моделі Octavia наступного покоління. Прем'єра новинки відбудеться 11 листопада.

Як і очікувалося, зі зміною поколінь ліфтбек позбудеться подвійних фар, які з'явилися на рестайлінговій версії третього покоління і викликали шквал критики з боку шанувальників моделі. Тепер чеський бестселер трохи "подорослішав" – четверте покоління моделі більше нагадує флагманський Superb.

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Інформація про силові установки поки тримається в секреті і буде розкрита тільки у день прем'єри. Як очікується, ніяких радикальних змін у моторній гаммі не відбудеться – єдиним нововведенням може стати поява гібридної установки.

Дизайнери показали, як виглядатиме нова Skoda Octavia - фото 362214

Skoda Octavia – справжній рекордсмен, історія якого налічує вже 60 років. Уперше модель з'явилася на ринку у 1959 році, тоді дводверний седан протримався до 1964 року, а виробництво універсала зупинили у 1971 році.

Дизайнери показали, як виглядатиме нова Skoda Octavia - фото 362213

Але у 1996 чеська компанія вирішила відродити ім'я Octavia і випустила абсолютно новий автомобіль на базі Volkswagen Golf четвертого покоління. Друга спроба виявилася успішнішою, і автомобіль, переживши три зміни поколінь, продовжує залишатися світовим бестселером.

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Джерело: Motor
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