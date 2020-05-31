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Дизайнер розробив санітайзер у стилі Людини-павука: фотофакт

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Дизайнер розробив санітайзер у стилі Людини-павука: фотофакт - фото 1

Індійський дизайнер Джитхін Джот розробив концепт персонального дозатора, який носиться на зап'ясті: з нього можна стріляти антисептиком на долоню – майже як Людина-павук випускає павутину.

Пристрій Джот називається S-bit, він позиціонує його як зручнішу альтернативу існуючим дозаторам. За словами дизайнера, вся справа в форматі пристрою: в громадських місцях люди не так часто дістають санітайзер з рюкзака або кишені – то лінь, то незручно. Конструкція Джота набагато практичніша.Так, щоб очистити руки, потрібно просто натиснути кнопку і антисептик потрапить на долоню.

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До того ж S-bit підходить для використання як аксесуар, завдяки чому засіб для дезінфекції завжди буде під рукою буквально. Конструкція дозволяє носити санітайзер разом зі смарт-годинником. Передбачається, що касети з рідиною можна буде міняти.

Дизайнер розробив санітайзер у стилі Людини-павука: фотофакт - фото 407281

Дизайнер розробив санітайзер у стилі Людини-павука: фотофакт - фото 407282

Дизайнер розробив санітайзер у стилі Людини-павука: фотофакт - фото 407283

Дизайнер розробив санітайзер у стилі Людини-павука: фотофакт - фото 407284

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Джерело: yankodesign
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