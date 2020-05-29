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Сандалі зі шкарпетками стали головним трендом літа

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Мода літа 2020 - фото 1
Мода літа 2020 / vogue

Поєднання літніх сандалій зі шкарпетками, яке довгий час вважалося справжнім зашкваром, стало головним трендом літа 2020 року.

Так, повідомляється, що шкарпетки з сандалями отримали визнання завдяки весняно-літнім колекціям відомих дизайнерів.

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Наприклад, на показі Salvatore Ferragamo моделі вийшли на подіум в шкіряних сандалях і білих шкарпетках. В сандалях на великій дерев'яній платформі зі шкарпетками різних кольорів дефілювали манекенниці на показі бренду A.P.C. Крім того, цей тренд підтримали й Fendi, Anna Sui, Simone Rocha.

Примітно, що в такому поєднанні з'являлися на публіці і багато зірок, серед яких Кім Кардашян, Кеті Холмс, Джастін Бібер, Софі Тернер, Кендалл Дженнер.

Сандалі зі шкарпетками стали головним трендом літа - фото 407070

Сандалі зі шкарпетками стали головним трендом літа - фото 407071

Сандалі зі шкарпетками стали головним трендом літа - фото 407072

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Джерело: vogue
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