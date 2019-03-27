Дизайн Meizu 16S розсекречений на "живих" знімках

Слідом за витоком фотографій смартфона Meizu 16S Plus у мережі з'явилися якісні зображення Meizu 16S, який має незабаром вийти. Китайські інсайдери опублікували у соціальній мережі Weibo невелику фотосесію з участю майбутньої новинки і розповіли про характеристики флагманського гаджета.

Апарат оснащений подвійною основною камерою з вертикальним розташуванням сенсорів і фірмовим кільцевим спалахом. За наявною інформацією, основна камера Meizu 16s буде оснащена 48-мегапіксельним основним сенсором Sony IMX586 з оптичною стабілізацією.

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Задня кришка гаджета виконана зі скла і вона дещо вигнута по краях. На нижній грані корпусу розміщені решітка динаміка, порт USB Type-C і 3,5-мм аудіороз'єм. На правій грані смартфона розташовані кнопки регулювання гучності й увімкнення.

Майже всю площу передньої панелі смартфона, за даними джерела, буде займати 6,2-дюймовий AMOLED-дисплей без вирізів з тонкими бічними рамками та роздільною здатністю Full HD+. Ширина верхньої і нижньої рамок, як і у моделі 16th, буде однаковою.

За автономність буде відповідати топовий процесор Snapdragon 855. Також смартфон отримав 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 128 ГБ. Інсайдери також повідомляють про акумулятор на 3600 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 24 Вт. Працюватиме смартфон на базі Android 9.0 Pie з фірмовою надбудовою Flyme.

Анонс Meizu 16S імовірно відбудеться у квітні. Очікувана ціна смартфона на старті продажів складе приблизно $ 475. Одночасно з випуском базовою версією апарату відбудеться реліз "зарядженої" модифікації Meizu 16S Plus і геймерської версії смартфона під назвою Meizu 16T.

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