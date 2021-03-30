Дієтологиня розповіла, як позбутися від мішків під очима

Як позбутися від мішків під очима / businessinsider

Індійський дієтолог і автор декількох книг про здорове харчування Пуджа Махіджа назвала кілька простих способів позбутися від мішків під очима.

Лікар зазначила, що не потрібно лякатися набряків навколо очей з ранку. За її словами, в першу чергу можна вмитися прохолодною водою, пише The Indian Express.

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Якщо це не допомогло, і мішки не зникли, Махіджа запропонувала дотримуватися кількох правил:

їсти овочі і фрукти та пити два-три літри води щодня, щоб організм перестав накопичувати воду про запас.

пити менше чаю, кави, енергетичних напоїв і алкоголю, позаяк вони сприяють виведенню рідини і появи набряків.

додайте петрушку в раціон, тому що вона допомагає виводити токсини з організму.

Також дієтолог дала рецепт коктейлю для боротьби з мішками під очима: потрібно зробити сік-пюре з огірка, селери, помідори і петрушки і додати туди пару крапель соку лайма.

Експерт додала, що якщо мішки під очима не зникають довгий час, болять або збільшуються в розмірах з часом, варто звернутися до лікаря, оскільки це може бути симптомом хвороб нирок.

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