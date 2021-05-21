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Дієтологиня розповіла, як отримати користь від полуниці

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Полуниця - фото 1
Полуниця / pinterest

Сезон полуниці скоро почнеться, а ця смачна ягідка ще і неймовірно корисна. Для тих, хто хоче взяти корисних властивостей від полуниці по максимуму, дієтологиня Марія Колповська написала деякі поради.

Свіжі, стиглі і здорові ягідки легко визначити візуально: насичений червоний колір і охайні зелені листочки. Вони блищать на сонці і не мають зеленого, коричневих і жовтих плям, які говорять про те, що плоди недозрілі або переспілі. Про це пише anywellmag.

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Найкорисніші – порожнисті стиглі ягоди. Обрану полуницю краще вжити протягом кількох днів – тоді її склад максимально збережено. Щоб зберегти її в цілості, потрібно переконатися у відсутності пошкоджених ягід, які лежать разом з іншими. Краще помістити все в закритий посуд, і зберегти втрату вологи.

Полуниця омолоджує організм на клітинному рівні, розріджує кров, наповнює енергією. Відновлює розлад мікрофлори кишечника і виводить з організму шкідливі речовини і токсини. Що своєю чергою сприяє усуненню купи проблем з волоссям, нігтями і шкірою. Регулярно вживаючи полуницю, ви приберете наслідки авітамінозу і наповните організм настільки цінними для нього вітамінами C, B, E. І наостанок, свіжа натуральна полуниця не містить нітратів!

Дієтологиня розповіла, як отримати користь від полуниці - фото 460503

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