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Дієтологиня розповіла, чи корисні насправді субпродукти

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Субпродукти - фото 1
Субпродукти / rutxt

З печінки, сердечок і шлуночків можна приготувати безліч смачного. Але мало хто замислюється, наскільки небезпечними можуть бути субпродукти, а деякі з них – не можна їсти категорично.

Чим небезпечні субпродукти розповіла дієтологиня Наталія Ківа.

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"Субпродукти це фільтри, які накопичують шкідливі речовини, такі як свинець, ртуть, кадмій і інші отрути і токсини. А також, велику кількість холестерину. Що може привести до утворення холестеринових бляшок і закупорки судин", – говорить Наталія Ківа.

Крім холестерину, небезпечна ще й наявністю пуринової кислоти, яка стимулює синтез сечової кислоти в організмі, що в кінцевому підсумку призводить до розвитку подагри. Куряча печінка містить протеїни, які викликають алергічні реакції, особливо у маленьких дітей. А також протипоказана людям з хронічними захворюваннями нирок.

Чисті субпродукти:

Чистими субпродуктами, рекомендованими до вживання в їжу, є: серце, язик і шлуночки птиці. Рекомендується включати в раціон харчування дітей, вагітних жінок, хворих на анемію.

Дієтологиня розповіла, чи корисні насправді субпродукти - фото 454326

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