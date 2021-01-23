Дієтологиня розповідає, чому чай – ідеальний напій

Чому люди відчувають таке задоволення від простої чашки чаю? Виявляється, цей другий за популярністю напій у світі (після води) приносить не лише низку переваг для вашого здоров'я. Він дарує ще й емоційну користь.

Цей інший тип добробуту, який виходить за рамки нашого ризику захворювання, називається "якістю життя, пов'язаною зі здоров'ям". Він вимірює, наскільки добре ми функціонуємо емоційно та соціально. Зараз з'являються дослідження, які показують поліпшення якості життя людей, які часто п'ють чай.

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"Є також вагомі докази того, що з'єднання, що містяться в чаї, позитивно впливають на здоров'я кісток і імунітет, а також можуть допомогти боротися із запальними захворюваннями, такими як хвороби серця і рак", – стверджує дієтолог Барбара Квінн.

Ожиріння також є запальним захворюванням, і вона виявила, що чашка чаю в красивій чашці допомагає боротися з бажанням зробити набіг на коробку з шоколадом.

Більшість досліджень чаю пов'язано зі споживанням чаю з рослини Camellia sinensis, у тому числі чорного чаю, зеленого чаю, чаю улун і білого чаю. Їх відмінності пов'язані з тим, як вони обробляються. Чорний чай, наприклад, темніший і має багатший смак, тому що його листя сушать та ферментують. З іншого боку, білий чай має тонший смак і містить менше кофеїну, ніж інші.

"Що може зруйнувати цілющі властивості нашого улюбленого чаю? Втопити його в цукрі або збити залити його великою кількістю вершків", – додає Барбара Квінн.

Тож хочете отримати користь від чашки чаю? Привчіть себе пити його без цукру та солодощів. Насолоджуйтеся цим напоєм, смакуючи кожен ковток.

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