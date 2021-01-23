Чому варто їсти вуглеводи в першій половині дня

Існує думка, що якщо поїсти перед сном, в животі почнеться бродіння. А оскільки вночі ми не витрачаємо ніякої енергії, вся з'їдена їжа неодмінно трансформується в жир. Однак і перше, і друге міф.

Насправді є продукти, яких треба уникати ввечері.

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Річ у тому, що калорійність продуктів – це постійна змінна, яка не змінюється в залежності від часу доби. Крім того, все залежить від того, що саме і в якій кількості їсти. Якщо ви підбираєте правильну їжу, у вас не буде бродіння.

А от якщо ви на ніч з'їсте вуглеводи, ваш шлунок точно не скаже спасибі. Список продуктів, які не варто їсти на ніч ні за які пряники, очолюють бобові. Наприклад, нут, горох або квасоля. Також варто відкласти до ранку чорний хліб і капусту.

До слова, під час сну організм дійсно працює повільніше. Але ця зміна не така велика і займає близько 10-20% від звичайного обміну речовин. Тобто, можна поїсти на ніч. Просто враховуйте ще й те, скільки всього ви вже з'їли за весь день. Адже в усьому потрібен баланс, відзначають лікарі.

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