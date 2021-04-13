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Дієтологи розповіли, як їсти рис для схуднення

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Рис - фото 1
Рис / pinterest

Чи можна їсти рис при схудненні? Можна і треба. Але варто врахувати деякі нюанси. Світлана Фус розповіла, що потрібно знати для цього.

Ми маємо знати, що від швидкості, з якою засвоюються з продукту вуглеводи залежить його глікемічний індекс. Чим швидше продукт розщеплюється до глюкози, тим вищий глікемічний індекс, пише Світлана Фус у своєму інстаграмі.

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По-перше, багато чого залежить від тривалості температурної обробки. Трохи недоварений рис – це постачальник повільних вуглеводів, а сильно розварений засвоюється майже так само швидко, як цукор.⁣⁣ ⁣⁣По-друге, значну роль в швидкості засвоєння грає поєднання з іншими продуктами. Клітковина, пектин, білки уповільнюють всмоктування вуглеводів.⁣⁣ ⠀

Отже, як же потрібно їсти рис, щоб, при цьому, ще й худнути? ⁣⁣ ⠀

  1. Перше правило – варіть рис до стану al dente (твердий, але не сильно), щоб він залишився розсипчастим і зберіг при цьому смак.⁣⁣
  2. Друге правило – їжте рис з м'ясом, рибою та іншими продуктами, багатими білком. Звичайно ж, велика кількість овочів також буде плюсом.⁣⁣ ⠀
  3. Зазвичай білий рис калорійний і має вищий глікемічний індекс. Кориснішим буде нешліфований басматі, глікемічний індекс якого дорівнює 50.⁣⁣ Калорійність сто грамів відвареного рису становить 120-140 ккал.⁣⁣ ⠀
Дієтологи розповіли, як їсти рис для схуднення - фото 455437

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