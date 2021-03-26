Джамала поділилася супердієтою: вона вже скинула 6 кг

Співачка Джамала розповіла, як протікає її схуднення. Ще недавно вона зізналася, що її мета – скинути 10 кг. За півтора місяця їй вдалося позбутися вже 6 кг.

На своїй станиці в інстаграмі зірка поділилася своєю збалансованою дієтою, підібраною дієтологом, і секретами комфортного схуднення.

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"Привіт! Мене звуть Джамала. Мій метаболічний вік 22 роки, моя вага 63 кг, – ділиться Джамала. – Ще півтора місяця тому я важила 69 кг. Я відкрито ділюся в сторіс своїм щоденним меню, основний акцент в моєму раціоні – збалансоване харчування, в якому багато зелені, і зараз практично відсутня вечеря".

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Так виглядають рекомендації, які Джамала отримала від свого дієтолога.

Але не все в процесі схуднення йшло гладко. "Важливо знати, що були всякі випробування у вигляді ГРЗ, стресових ситуацій і інших історій, коли складно втриматися, щоб не випити чай з чимось солоденьким, що не прикрасити похмуру і холодну весну, – зізнається Джамала. –​ Були випробування і гірше грудного вигодовування: критичними днями, коли не можеш себе контролювати, хочеться і цукерок, і халву, і попкорн".

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