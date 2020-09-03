5 продуктів, які прибирають неприємний запах з рота

Неприємний запах з рота можна прибрати за допомого зелені

Освіжити подих завжди можна за допомогою жувальної гумки або спеціального спрею для порожнини рота, але що робити тим, хто відмовився від цих шкідливих для здоров'я продуктів. Це можна зробити за допомогою смачних і корисних продуктів.

Розповідаємо, як освіжити подих і прибрати неприємний запах з рота.

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Кріп. Якщо в обідню перерву ви попоїли якусь пікантну страву з різким запахом, з'їжте гілочку кропу. Кажуть, цей продукт здатний подолати навіть найбільш неприємний аромат.

Кріп допомагає прибрати неприємний запах з рота

Гвоздика. Вона також є відмінним дезодорантом для порожнини рота. Щоб позбутися від запаху часнику чи цибулі, пожуйте сушену гвоздику протягом декількох хвилин.

Базилік і м'ята. Не знаєте, як після дружніх посиденьок замаскувати запах алкоголю? Так, це завдання не з легких, але листочки свіжої м'яти або базиліка легко з ним впораються.

Базилік може замаскувати запах алкоголю

Імбир. На побаченні або діловій зустрічі вам не доведеться турбуватися про запах з рота, якщо перед рандеву з'їсти трохи свіжого імбиру.

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