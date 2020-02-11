Три дуже погані звички, які роблять чоловіка краще

Ось три популярні погані звички, які, насправді, йдуть, чоловікам, на користь.

Імпульсивні покупки

Роблячи покупки імпульсивно, чоловік робить розумний вибір. Так вважає Сара Ведеман, доктор наук і власниця Behavioral Economics Consulting Group. Насправді, несподівані подарунки, на зразок поїздки в Таїланд або мотоцикла, роблять чоловіка щасливішим і врешті-решт ведуть до вигідних довгострокових результатів.

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Відволікатися в робочий час

Ти чоловік і читаєш цю статтю в робочий час? Молодець! У 2011 році в університеті Іллінойсу одна частина піддослідних робила 50-хвилинне завдання без перерви, а інша з 2 паузами. Кращий результат показала 2 група. Дослідники вважають, що виною неуспіху першої було притуплення почуттів.

Накричати на когось

Якщо чоловік на когось накричав в серцях, не переживайте: він просто поліпшив еластичність артерій і знизив рівень кров'яного тиску. Згідно з дослідженням шведських учених, запальні крикуни у 5 разів менше схильні до ризику серцевого нападу.

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