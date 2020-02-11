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Три дуже погані звички, які роблять чоловіка краще

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Чоловічі звички / intrends

Ось три популярні погані звички, які, насправді, йдуть, чоловікам, на користь.

Імпульсивні покупки

Роблячи покупки імпульсивно, чоловік робить розумний вибір. Так вважає Сара Ведеман, доктор наук і власниця Behavioral Economics Consulting Group. Насправді, несподівані подарунки, на зразок поїздки в Таїланд або мотоцикла, роблять чоловіка щасливішим і врешті-решт ведуть до вигідних довгострокових результатів.

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Відволікатися в робочий час

Ти чоловік і читаєш цю статтю в робочий час? Молодець! У 2011 році в університеті Іллінойсу одна частина піддослідних робила 50-хвилинне завдання без перерви, а інша з 2 паузами. Кращий результат показала 2 група. Дослідники вважають, що виною неуспіху першої було притуплення почуттів.

Три дуже погані звички, які роблять чоловіка краще - фото 385437

Накричати на когось

Якщо чоловік на когось накричав в серцях, не переживайте: він просто поліпшив еластичність артерій і знизив рівень кров'яного тиску. Згідно з дослідженням шведських учених, запальні крикуни у 5 разів менше схильні до ризику серцевого нападу.

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Джерело: intrends
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